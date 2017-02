22 feb. 2017 17:39 17:39

Microsoft heeft bekend gemaakt welke games in maart gratis beschikbaar zijn met Xbox Live Gold. Het gaat om de Games with Gold line-up;



- Layers of Fear - vanaf 1-31 maart voor Xbox One

- Evolve Ultimate Edition - vanaf 16 maart - 15 april voor Xbox One

- Borderlands 2 - vanaf 1-15 maart voor Xbox 360 & Xbox One

- Heavy Weapon - vanaf 16-31 maart voor Xbox 360 & Xbox One