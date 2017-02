Jaren 70-game Serial Cleaner verschijnt deze zomer

23 feb. 2017 06:57 06:57

Developer iFun4all heeft aangekondigd dat hun 1970's story-driven stealth-action game Serial Cleaner zal verschijnen in de zomer van dit jaar. Het spel komt dan uit voor de Xbox One en PlayStation 4. Het spel zal tevens als early access titel op Steam terecht komen rond dezelfde periode. De PC-release zal echter ook gewoon in de zomer plaatsvinden. In de game ben je een professioneel schoonmaker. Je ruimte de rommel op die ontstaat bij Mafia shootouts en andere moorden. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk bewijs verwijdert van je cliënten waardoor de moordenaars niet meer opgespoord kunnen worden. Een klein foutje kan er echter voor zorgen dat er aanwijzingen blijven liggen en dat je mede-verantwoordelijk wordt gehouden.