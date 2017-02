Snipperclips geeft fun een nieuwe vorm, vanaf 3 maart op de Nintendo Switch

24 feb. 2017 10:30 10:30

Twee weten meer dan één, zegt de uitdrukking. Of dat waar is, kunnen spelers van alle leeftijden binnenkort ontdekken in Snipperclips – Geknipt om samen te spelen!. Deze multiplayer puzzelgame voor het hele gezin verschijnt op 3 maart 2017 in de Nintendo eShop voor de gloednieuwe Nintendo Switch. Op dezelfde dag verschijnt in de winkels ook een limited edition bundel met twee extra Joy-Con-controllers en een downloadcode voor de game.



Snipperclips wordt tegelijk gelanceerd met de Nintendo Switch, de gloednieuwe console van Nintendo die mee verandert met de situatie van de speler, zodat spelers altijd, overal en met iedereen van hun games kunnen genieten.



Snipperclips bleek al een dikke hit tijdens Nintendo Switch hands-on evenementen over de hele wereld. Snipperclips is een charmante puzzelgame die spelers aanmoedigt te communiceren, samen te werken en creatief te denken om diverse breinbrekende uitdagingen te overwinnen. Wanneer twee spelers samenspelen, moeten ze de Joy-Con horizontaal houden en elkaars personages, Snip en Clip, in nieuwe vormen knippen om omgevingspuzzels op te lossen. Deze unieke game is ontwikkeld door de in Londen gevestigde indie-ontwikkelaar SFB Games in samenwerking met Nintendo. Er zijn drie spelstanden waarin maximaal vier spelers kunnen samenwerken – of tegen elkaar kunnen strijden. Denk creatief en puzzel je een weg door een WERELD van plezier (1 – 2 spelers, samenwerkend), nodig je vrienden uit voor een vette PARTY (2 – 4 spelers, samenwerkend) of strijd tegen elkaar in een even snelle als hectische BONUSGAME (2 – 4 spelers, competitief).



Voor wie het puzzelplezier met meer vrienden of gezinsleden wil delen, verschijnt op 3 maart een speciale, limited edition Joy-Con-bundel. Deze bestaat uit een set van twee gekleurde Joy-Con (neonrood/neonblauw) en een downloadcode voor Snipperclips. Spelers zullen al snel ontdekken dat twee, drie of vier spelers inderdaad meer weten dan één!



Nintendo Switch-bezitters die nog twijfelen kunnen de game gratis uitproberen, want op 3 maart verschijnt een downloadbare demo in de Nintendo eShop.