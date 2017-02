27 feb. 2017 00:36 00:36

We hoeven zo goed als niet meer te twijfelen over het feit dat Mass Effect: Andromeda de releasedatum gaat halen. Het spel is namelijk GOLD gegaan, waarmee de ontwikkeling dus helemaal is voltooid. Mass Effect: Andromeda is een actie-RPG en is ongekend populair tot dusver. De franchise was vanaf de eerste game een goed scorende reeks. Mass Effect: Andromeda belooft dan ook indrukwekkend te worden. Het spel verschijnt in Europa op 23 maart.