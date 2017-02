Warner Bros kondigt Middle-earth: Shadow of War aan

27 feb. 2017 15:31 15:31

Warner Bros. Interactive Entertainment heeft vandaag Middle-earth: Shadow of War aangekondigd, het vervolg op het veelgeprezen Middle-earth: Shadow of Mordor, dat meer dan 50 industrieprijzen heeft gewonnen, waaronder Game of the Year bij de Game Developers Choice Awards 2015, Outstanding Innovation in Gaming tijdens de D.I.C.E. 2015 en de BAFTA voor spelontwerp. Middle-earth: Shadow of War is ontwikkeld door Monolith Productions en vertelt een origineel verhaal waarin Talion en Celebrimbor terugkeren. Ze moeten zich achter de vijandige linies begeven, een leger vormen en iedereen in Mordor tegen de duistere Lord Sauron keren.



In Middle-earth: Shadow of War bezitten de spelers een nieuwe krachtring en nemen ze het op tegen de dodelijkste vijanden, waaronder Sauron en zijn Nazgul, in een grandioze strijd om Midden-aarde. Dit actie-avonturenspel in een open wereld wordt tot leven gebracht dankzij de uitbreiding van het bekroonde Nemesis-systeem. De sterke individualisering uit het eerste spel wordt nu toegepast op de hele wereld, waar de omgevingen en personages geheel worden gevormd door de handelingen en beslissingen van de speler. Zo creeërt elke speler zijn eigen, persoonlijke wereld.



Middle-earth: Shadow of War is vanaf 24 augustus 2017 verkrijgbaar voor de Xbox One, Project Scorpio, Windows 10-pc (Windows Store en Steam), PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro. Middle-earth: Shadow of War zal verkrijgbaar zijn als Xbox Play Anywhere-titel.



“Monolith Productions blijft innoveren door diepgaandere, meer gepersonaliseerde spelervaringen te bieden, in combinatie met een authentiek verhaal,” aldus David Haddad, voorzitter van Warner Bros. Interactive Entertainment. “Middle-earth: Shadow of War brengt het genre een stap verder door het Nemesis-systeem tot nieuwe hoogten te verheffen en spelers in staat te stellen hun eigen persoonlijke reis door Midden-aarde te creëren.”



“Na de overweldigende ontvangst van Middle-earth: Shadow of Mordor hebben we elke dimensie binnen het spel compleet uitgebreid, inclusief de wereld, het verhaal, de RPG-systemen, de kern van het spel en uiteraard de persoonlijke spelerverhalen van het Nemesis-systeem,” aldus Michael de Plater, vicevoorzitter, Creative, Monolith Productions. “Als levenslange fans van Midden-aarde zijn we uiterst dankbaar voor dit voorrecht om de meest indrukwekkende fantasiewereld ooit op een nieuwe manier tot leven te kunnen wekken voor een nieuwe generatie. Voor Middle-earth: Shadow of War zijn we erg benieuwd naar de verbluffende verhalen die spelers zullen maken en delen.”



Het innovatieve Nemesis-systeem heeft unieke persoonlijke verhalen gecreëerd via procedureel aangemaakte vijanden, die elke ontmoeting onthouden en zich onderscheiden door hun karakter en hun sterke en zwakke punten. Middle-earth: Shadow of War breidt deze innovatie uit door volgelingen toe te voegen die voor geheel nieuwe verhalen zorgen over trouw, verraad en wraak. Verder is het Nemesis-systeem uitgebreid om een unieke persoonlijke wereld te creëren door middel van Nemesis-vestingen, waarin spelers verschillende strategieën kunnen toepassen om dynamische bolwerken te veroveren en gepersonaliseerde werelden te creëren met hun eigen Ork-leger.



Middle-earth: Shadow of War speelt zich af tussen de gebeurtenissen van The Hobbit en The Lord of the Rings en is een vervolg op het originele verhaal van Middle-earth: Shadow of Mordor. Spelers komen terecht in een rijkere, persoonlijkere en uitgebreide wereld vol epische helden en schurken, bekende locaties, originele vijanden, nog meer persoonlijkheden en nieuwe personages met gloednieuwe verhalen.



Het spel is een Xbox Play Anywhere-titel, waardoor spelers éénmalig een digitale versie van Middle-earth: Shadow of War kunnen aanschaffen en deze zowel op Xbox One als op een Windows 10-pc kunnen spelen. Spelers kunnen verdergaan waar ze zijn gebleven op een andere Xbox One of Windows 10-pc en alle opgeslagen data, speluitbreidingen en prestaties meenemen, zonder extra kosten.