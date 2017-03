Nieuwe DLC en gratis update voor Dragon Ball Xenoverse 2

1 mrt. 2017 07:10 07:10

BANDAI NAMCO Entertainment Europe brengt vandaag het tweede DLC-pakket uit voor DRAGON BALL XENOVERSE 2, namelijk DB Super Pack 2. Dit DLC-pakket biedt content uit de anime Dragon Ball Super en is nu verkrijgbaar met de Season Pass of los te koop.



In DB Super Pack 2 wordt de geschiedenis veranderd en koerst de God of Destruction Champa op Conton City af. Speel een gloednieuwe scenario quest en neem het op tegen de Universe 6 warriors. Het nieuwe DLC-pakket voegt twee nieuwe vechters toe: Champa en Vados. Daarnaast brengt het veel andere content, waaronder nieuwe aanvallen, kostuums, een stage en een voertuig.



Bovendien komt vandaag ook een grote nieuwe gratis update uit, met o.a. nieuwe kostuums (Zangya & Bido en Adnroid 15’s Clothes en Metal Cooler’s Suit), nieuwe Expert Missions (Broly & Janemba), nieuwe aanvallen, nieuwe regels voor het Tenkaichi Tournament en de Tenkaichi Tournament Jersey.



Nog meer nieuwe DLC-pakketten en updates zullen volgen, met onder meer Future Trunks’ saga! DRAGON BALL XENOVERSE 2 is sinds 28 oktober 2016 verkrijgbaar voor PlayStation®4, Xbox One en PC via STEAM.