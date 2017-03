Steel Division: Normandy 44 aangekondigd voor PC

2 mrt. 2017 07:13 07:13

De Tweede Wereldoorlog game Steel Division: Normandy 44 is aangekondigd voor de PC en komt later dit jaar uit. Eugen Systems en Paradox Interactive hebben dit aangekondigd. Het betreft een tactische real time strategy game die spelers tanks, grondtroepen en andere voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog laat commanderen. De gebeurtenissen spelen zich af tijdens de slag in Normandië, welke in 1944 plaatsvond. De game krijgt een singleplayer campaign en een multiplayer waarin 10 vs 10 battles mogelijk zijn.