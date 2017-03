Het eerste onderhoud aan het netwerk van de Switch is ingepland. Op dinsdag 7 maart zal in Europa het netwerk in de vroege morgen onbereikbaar zijn. Echter zal dit onderhoud duren tot 11 uur in de ochtend. Tijdens deze periode zal het netwerk van de Switch, de Wii U en de 3DS down zijn. US: 8pm PT (March 6) – 2am PT (March 7) US: 11pm ET (March 6) – 5am ET (March 7) UK: 4am -10am (March 7) Europe: 5am -11am (March 7)



