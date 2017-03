McLaren 720S bevestigd voor Project CARS 2

8 mrt. 2017 06:43 06:43

De nieuwe McLaren 720S die vandaag op de Salon van Genève is gepresenteerd, zal dit najaar beschikbaar zijn in Project CARS 2 op PS4, Xbox One en PC.



McLaren’s 720hp nieuwe supercar is op authentieke wijze nagebouwd in Project CARS 2 na maanden van hechte samenwerking tussen McLaren Automotive-ingenieurs en Slightly Mad Studios. Het resultaat is een technologisch meesterwerk met actieve vering en actieve aerodynamica, dat de 341km/h haalt met een twin-turbo 4.0-liter V-8.



Het nieuwe chassis-design heeft een drift mode-feature, ook in de tot de laatste millimeter nauwkeurige Project CARS 2-versie. McLaren Automotive heeft de Project CARS 2-versie van de 720S getest en goedgekeurd, zodat coureurs de échte ervaring krijgen.



Project CARS 2 komt eind 2017 uit voor PS4, Xbox One en PC.