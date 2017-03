Verken dit weekend gratis de Alpen en Alaska in Steep

9 mrt. 2017 06:43 06:43

Het eerste gratis weekend van Steep is vanaf 10 maart beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en Windows PC. Spelers die dromen van waanzinnige ski- en snowboardtricks op de pieken van Mount Denali, paragliden tussen de toppen van de Mont Blanc of wingsuiten door de gletsjers van Alaska, kunnen dit weekend gratis ervaren hoe het is om dat samen met vrienden te doen in Steep.



Spelers hebben toegang tot het gratis weekend tussen de volgende tijdstippen:

• PlayStation 4: 10 maart om 19.00 uur tot 13 maart 19.00 uur

• Xbox One: 10 maart om 09.00 uur tot 13 maart 09.00 uur

• Uplay PC: 10 maart om 19.00 uur tot 13 maart 19.00 uur



Spelers die de game dit weekend kopen, genieten van een fikse korting, zonder hun voortgang te verliezen. Vanaf 10 tot 21 maart is de Steep Standard Edition op Xbox Live verkrijgbaar met 50% korting en de Gold Edition met 40% korting. Op PlayStation Network is de Steep Standard Edition tot en met 15 maart verkrijgbaar met 50% korting en de Gold Edition met 44% korting. De Ubisoft Store geeft tot en met 15 maart een korting van 40% op Steep, dit op zowel de Standard als de Gold Edition.



Steeps meest recente update voegde de wilde, extreme pieken van Alaska’s Mount Denali toe, inclusief 21 nieuwe uitdagingen, 2 branded challenges en een Mountain Story. In Alaska kunnen spelers nieuwe terreinen veroveren, waaronder spinelines, gigantische gletsjers, nieuwe urban features en kilometers ongerepte natuur. Dankzij twee bijkomende Invitationals worden spelers uitgedaagd hun grenzen op te zoeken en zichzelf te overtreffen op de ranglijsten. Steep-fans kunnen hun sessies en replays personaliseren door nieuwe Alaska items en kostuums aan te trekken. De gratis update voegt echter niet alleen nieuwe content toe, ook zijn er verschillende gameplayopties verbeterd, waaronder het trucsysteem en de video editor.



In Steep betreden spelers de gebergten van de Alpen en Alaska met hun ski’s, snowboard of wingsuit, maar ook paragliden is mogelijk in de gigantische open wereld vol opwindende uitdagingen en adembenemende omgevingen. Steep, ontwikkeld door Ubisoft Annecy*, is ontworpen voor een cultuur die draait om het delen van ervaringen met de wereld. Steep bevat een naadloze multiplayer, waarin spelers op een realistische manier de Alpen en Alaska ontdekken. Spelers en vrienden over de hele wereld kunnen samen uitdagingen voltooien of een plekje aan de top van de ranglijsten bemachtigen.