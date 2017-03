Blackwood Crossing komt 4 april uit voor de PS4 en dag later voor PC en Xbox One

9 mrt. 2017 06:44 06:44

De Britse studio PaperSeven heeft vandaag aangekondigd dat hun verhalende adventure game Blackwood Crossing, op 4 april uitgebracht gaat worden op de PlayStation 4 waarbij de game een dag later op 5 april uitkomt op Xbox One en PC. De prijs van Blackwood Crossing zal X zijn.



Blackwood Crossing is een verhalende first-person adventure game en vertelt het verhaal van Scarlet en Finn, broers en zus en ouderloos en samen op een schijnbare normale treinrit welke verandert in een magische verhaal over leven, liefde en verlies.