- Gerelateerde berichten - [09-03-2017] Naughty Dog is voorlopig klaar met Uncharted [21-03-2016] Naughty Dog: Uncharted 4 grafisch meest indrukwekkende game ooit [29-02-2016] Uncharted 4 meest ambitieuze project van Naughty Dog [13-11-2015] Naughty Dog heeft nog 1 of 2 games gepland deze generatie [02-11-2015] Uncharted 4 multiplayer resolutie verklaard door Naughty Dog [11-09-2015] Naughty Dog dev biedt aan Half-Life 3 te maken [14-01-2015] Naughty Dog focust zich volledig op Uncharted 4 [04-08-2014] Naughty Dog verliest tweetal lead developers [06-05-2014] Naughty Dog neemt Assassin's Creed 3 animator aan [28-04-2014] Lead designer The Last of Us verlaat Naughty Dog [28-03-2014] Uncharted 4 game director verlaat Naughty Dog [05-03-2014] Creative Director Uncharted verlaat Naughty Dog [02-01-2014] Naughty Dog: We zien wel of The Last of Us naar de PS4 komt [31-12-2013] Naughty Dog werkt momenteel aan Uncharted voor de PS4 [15-12-2013] Naughty Dog komt in 2014 met updates omtrent projecten [03-12-2013] Nieuwe Naughty Dog game zal co-op hebben [17-09-2013] Naughty Dog krijgt 120 PS4 devkits binnen [31-05-2013] Naughty Dog stapt nog niet over op nieuwe engine voor PS4 [17-05-2013] Naughty Dog: Multiplayer The Last of Us de beste ooit [21-02-2012] Naughty Dog: We werken momenteel niet aan een Vita game [21-01-2012] Naughty Dog ontwikkelt next-gen titel met miljoen poly characters [09-12-2011] Naughty Dog: Last of Us is een PS3-exclusive die je niet zult geloven [18-10-2011] Naughty Dog: We kunnen deze generatie geen grote sprongen meer maken [15-10-2011] Naughty Dog: Geen singleplayer DLC voor Uncharted 3 [04-10-2011] Naughty Dog: We kunnen nog alle kanten op met de PS3 [07-08-2011] Naughty Dog zou nog een ander project gepland hebben staan [15-07-2011] Naughty Dog: Er is niets dat de Wii U kan en de PS3/Vita niet kunnen [04-07-2011] Naughty Dog wil ooit weer aan Jak & Daxter werken [06-05-2011] Naughty Dog: Spelers van Uncharted 3 zullen 3D-TV willen [27-04-2011] Naughty Dog gaat flink uitpakken op de E3 [08-02-2011] Naughty Dog: Vuur in Uncharted 3 zeer realistisch [20-12-2010] Naughty Dog: Gebruik Move in Uncharted 3 onze eigen keuze [21-09-2010] Naughty Dog's volgende project krijgt geen Move-support [30-07-2010] Naughty Dog voelt wel iets voor Uncharted 2 GOTY-editie [27-07-2010] Naughty Dog werkt aan 'leuke third person actie game' [05-07-2010] InFamous dev heeft veel baat bij hulp Naughty Dog [27-05-2010] Naughty Dog werkt aan nieuwe PSP-titel [20-03-2010] Naughty Dog: Natal kan extra Xbox's verkopen [15-03-2010] Naughty Dog zou het jammer vinden als geen Jak and Daxter naar de PS3 zou komen [31-10-2009] Update voor Uncharted 2: Among Thieves [28-10-2009] Naughty Dog gaat Uncharted 2 quitters aanpakken [10-10-2009] Naughty Dog praat over graphics van Uncharted 2 [08-10-2009] Naughty Dog werkt hard aan Uncharted 2 DLC [07-10-2009] Elke Naughty Dog game mag een multiplayer verwachten [03-10-2009] Naughty Dog zou Uncharted ook wel naar de handheld willen brengen [02-10-2009] Naughty Dog dev sluit nieuwe Jak and Daxter niet uit [25-09-2009] Naughty Dog: Uncharted 3 wordt grafisch weer beter dan deel 2 [27-08-2009] Naughty Dog: Uncharted 2 kan nooit draaien op de Xbox 360 [12-07-2009] Uncharted 2 ontvangt grafische upgrade van Naughty Dog Tag Heuer en Gran Turismo Sport werken samen in video

Gedefinieerde keywords:



Ook interessant en gerelateerd... 09-03-2017 -

21-03-2016 -

29-02-2016 -

09-03-2017 - Naughty Dog is voorlopig klaar met Uncharted 21-03-2016 - Naughty Dog: Uncharted 4 grafisch meest indrukwekkende game ooit 29-02-2016 - Uncharted 4 meest ambitieuze project van Naughty Dog

Gedefinieerde keywords: Naughty Dog