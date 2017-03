BYE-BYE BOXBOY! verschijnt op 23 maart in de Nintendo eShop voor Nintendo 3DS

10 mrt. 2017 06:47 06:47

In 2015 debuteerde Qbby in BOXBOY!, waarin hij puzzel- en platformfans dwong om ‘outside the box’ te denken. Het jaar daarop legde hij de lat een stukje hoger in BOXBOXBOY!, met nieuwe krachten en complexere puzzels. En nu is Qbby terug voor zijn grootste uitdaging ooit in BYE-BYE BOXBOY! Dit puzzelavontuur is vanaf 23 maart 2017 verkrijgbaar in de Nintendo eShop van de Nintendo 3DS-systemen. Wie alvast kennis wil maken met Qbby en zijn aparte, minimalistische wereld kan vanaf vandaag een demo van de BOXBOY!-serie downloaden in de Nintendo eShop. Hierin kunnen spelers diverse levels spelen uit beide voorgaande titels, alsook een selectie van levels uit BYE-BYE BOXBOY!.



De BOXBOY!-trilogie van puzzelplatformers is ontwikkeld door HAL Laboratory, makers van de Kirby-serie. In deze 2D-games bestuurt de speler Qbby, een eenvoudig maar verrassend expressief vierkant personage, door tientallen zijwaarts scrollende levels. Hoewel hij er niet echt indrukwekkend uitziet, bezit Qbby een behoorlijk speciale kracht – het vermogen om rijen dozen uit het niets te laten verschijnen. Door deze kracht op allerlei handige manieren te benutten, kunnen spelers de vele puzzels op Qbby’s weg overwinnen.



Met meer dan 180 breinbrekende levels om te voltooien en vier planeten om te verkennen, is BYE-BYE BOXBOY! Qbby’s grootste avontuur ooit. Op elke planeet treft hij een Qbaby – een kleine levensvorm die op Qbby lijkt. Door deze Qbaby’s in veiligheid te brengen wordt Qbby beloond met de kracht om heel nieuwe soorten dozen te maken. Zo kan hij muren opblazen met een bomdoos, het hogerop zoeken met een raketdoos, teleporteren met een warpdoos of een afstandbestuurbare doos gebruiken om nieuwe plaatsen te bereiken. Gebruik al deze krachten in je voordeel om de puzzels op je pad te kraken.



De beste puzzelaars kunnen vijf Challenge Worlds vrijspelen voor Qbby. In elk van die werelden geeft een specifieke spelbeperking een nieuwe draai aan de spelregels. De speler wordt bijvoorbeeld uitgedaagd om een level te voltooien zonder met dozen te gooien, of van een te grote hoogte te vallen. En kan Qbby het eind van het level ook bereiken zonder te springen?



Voor het eerst in de serie is BYE-BYE BOXBOY! ook compatibel met amiibo. Spelers kunnen amiibo-figuurtjes* uit de Kirby Collection gebruiken om kostuums vrij te spelen, zodat ze Qbby kunnen verkleden als Kirby, Meta-Knight, Waddle Dee en King Dedede. De amiibo van Kirby, Meta-Knight en King Dedede uit de Super Smash Bros. Collection ontgrendelen ook de kostuums van deze personages.



Spelers met opgeslagen gegevens van BOXBOY! op hun Nintendo 3DS-systeem kunnen nog eens tien extra kostuums overzetten terwijl spelers met opgeslagen gegevens van BOXBOXBOY! acht extra kostuums kunnen overzetten. Tot de kostuums van BOXBOY! behoren bijvoorbeeld de Bunny, waarmee Qbby hoger kan springen, en de Wizard, waarmee hij een extra doos kan maken. In totaal zijn er maar liefst 37 kostuums te verzamelen. Als speciale bonus krijgen spelers met opgeslagen gegevens van beide eerdere games een Qucy-kostuum en de mogelijkheid om de game te spelen in een bijzonder visuele stijl die is geïnspireerd door de originele Game Boy.



Ontdek met Qbby de kracht van speciale nieuwe dozen in zijn grootste avontuur ooit. BYE-BYE BOXBOY! is vanaf 23 maart voor € 4,99 te koop in de Nintendo eShop voor de Nintendo 3DS-systemen. Vanaf vandaag is een demo van de BOXBOY!-serie beschikbaar als gratis download, met levels uit zowel BOXBOY! en BOXBOXBOY! als BYE-BYE BOXBOY!.