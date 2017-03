Quake Champions Arena First Look: Blood Covenant trailer vrijgegeven

10 mrt. 2017 06:50 06:50

Iedereen herinnert zich nog de oude verbluffende multiplayer maps uit de Quake-games. Dodelijke Arenas gebouwd voor wendbaarheid, brutale conflicten en intensieve, competitieve gameplay. Vandaag onthullen we meer info rond een van de eerste Arenas uit Quake Champions – Blood Covenant.



Blood Covenant is gebaseerd op een van de meest geliefde en gespeelde maps uit Quake III Arena, The Camping Grounds (Q3DM6), en kan aanschouwd worden als een moderne herwerkte versie van deze Arena. Alle favoriete secties zijn intact gebleven, inclusief de lange Jump Pad naar de Rocket Launcher, de Quad Damage spawn, Railgun richel en de nauwe gevechten in de Pillars. Hoe dan ook staan er nieuwe trucjes en geheimen zowel veteranen als nieuwe spelers te wachten waaronder nieuwe manieren om te vechten, te bewegen en de Champion’s Active en Passive begaafdheden.



Meld je nu aan voor de Closed Beta via www.Quake.com.