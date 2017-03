Het was nog maar de vraag of en wanneer er third party software naar de Switch zou gaan komen. In dit geval hebben we het dan om bepaalde applicaties, die wel op bijvoorbeeld de Xbox One en PlayStation 4 beschikbaar zijn. Software als Netflix, Hulu en Amazon zullen in ieder geval in de nabije toekomst uit gaan komen voor de console. Dat heeft Reggie Fils-Aime van het bedrijf bekend gemaakt via de. Een exacte releasedatum is echter nog niet bekend.



