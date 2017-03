PS4 firmware 4.50 bevat geheime features

15 mrt. 2017 07:49 07:49 PSU kunnen we dat lezen. Zo zou Sony onder andere de tracking voor de PlayStation Move-controllers hebben verbeterd. Er zouden zich al tijdenlang 'jitter'-problemen voordoen met de PS Move welke nog altijd niet opgelost waren, tot de nieuwe firmware. In een video laat YouTuber iWaggleVR de verbeteringen zien van PS Move in combinatie met de nieuwe firmware. Welke andere features er in de firmware nog meer aanwezig zijn, waarover Sony geen woord gerept heeft, is niet bekend.



De onlangs gelanceerde firmware voor de PlayStation 4, versie 4.50, bevat enkele geheime features, welke niet in de changelog staan. Via dekunnen we dat lezen. Zo zou Sony onder andere de tracking voor de PlayStation Move-controllers hebben verbeterd. Er zouden zich al tijdenlang 'jitter'-problemen voordoen met de PS Move welke nog altijd niet opgelost waren, tot de nieuwe firmware. In een video laat YouTuber iWaggleVR de verbeteringen zien van PS Move in combinatie met de nieuwe firmware. Welke andere features er in de firmware nog meer aanwezig zijn, waarover Sony geen woord gerept heeft, is niet bekend.