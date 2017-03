15 mrt. 2017 07:56 07:56

System Shock 3 heeft een uitgever gegeven. Starbreeze zal 12 miljoen Dollar steken in het uitbrengen van de game voor de PC en andere platformen. Starbreeze bracht eerder games uit als The Cronicles of Riddick en Payday 2. De nieuwe System Shock bevindt zich in de beginfase van de ontwikkeling. Een releasedatum is dan ook nog niet bekend.