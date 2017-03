Dev: PlayStation 5 zal levensechte graphics vertonen

15 mrt. 2017 08:02 08:02 Gamingbolt weten dat hij verwacht dat de potentiŰle PlayStation 5 in staat zal zijn om games te laten zien van fotorealisme.



"Ik focus me niet zo op wat er in de box zit. Ik ben meer ge´nteresseerd in de games. De volgende hardware iteraties zullen gewoon weer goede games moeten krijgen. Fotorealisme hoort daar bij. Als de kracht van de hardware blijft groeien zoals het nu doet, dan krijgen we grafisch games die zich kunnen meten met fotorealisme. Maar het gaat mij meer om een goed gemaakte game, dan om een game die er realistisch uit ziet. Daar focussen wij ons vooral op." De Xbox One Scorpio en de PlayStation 4 Pro zijn nu nog erg hot en eerstgenoemde moet zelfs nog uit gaan komen, maar Jamie Fischer wil nu al spreken over de volgende generatie consoles. De producer van Climax Studios laat via deweten dat hij verwacht dat de potentiŰle PlayStation 5 in staat zal zijn om games te laten zien van fotorealisme."Ik focus me niet zo op wat er in de box zit. Ik ben meer ge´nteresseerd in de games. De volgende hardware iteraties zullen gewoon weer goede games moeten krijgen. Fotorealisme hoort daar bij. Als de kracht van de hardware blijft groeien zoals het nu doet, dan krijgen we grafisch games die zich kunnen meten met fotorealisme. Maar het gaat mij meer om een goed gemaakte game, dan om een game die er realistisch uit ziet. Daar focussen wij ons vooral op."