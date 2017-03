15 mrt. 2017 12:39 12:39

De PlayStation 4 ondersteunt pre-loading van updates. Hiermee is het mogelijk om updates van games in een vroeger stadium te downloaden en pas te installeren op het moment dat de update officieel beschikbaar wordt gesteld. Via de Twitter-account van LittleBigPlanet is dit bekend gemaakt. Sony heeft de informatie zelf nog niet officieel bekend gemaakt. Of de optie dan ook deel uitmaakt van de nieuwe firmware is niet bekend.