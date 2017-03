Maak je eigen Powerpuff Girls verhalen met de Story Maker app van Cartoon Network

16 mrt. 2017 15:58 15:58

De Powerpuff Girls roepen jouw hulp in om de uitdagingen van school, huiswerk en een scala aan slechte schurken het hoofd te bieden in de gloednieuwe The Powerpuff Girls Story Maker app. Blossom, Bubbles en Buttercup leggen hun lot in jouw handen als je een compleet eigen actie avonturenverhaal maakt met de superheldenzusjes. The Powerpuff Girls Story Maker app is nu beschikbaar via iOS en Google Play en is gratis te downloaden.



Met The Powerpuff Girls Story Maker app kunnen ouders en kinderen samenwerken om hun eigen verhaal te creëren gebaseerd op het geliefde misdaad bestrijdende trio. Je kunt scènes creëren en animeren met je favoriete helden en schurken uit de serie, van Blossom, Bubbles en Buttercup tot de aartsvijand van de meiden - Mojo Jojo. Als de scène klaar is en je deze compleet gemaakt hebt met leuke items uit het universum van De Powerpuff Girls, kun je je stem opnemen en je op maat gemaakte animatie inspreken om het verhaal extra persoonlijk te maken. De verhalen kunnen op het apparaat opgeslagen worden en kun je later bekijken of via e-mail delen met vrienden en familie.



Blossom, Bubbles en Buttercup zijn drie superschattige, superheftige kleine meiden, bekend bij hun fans (en alle schurken ter wereld) als De Powerpuff Girls! Voor meiden die weten hoe het voelt om onderschat te worden, is De Powerpuff Girls het enige superheldinnen-merk dat laat zien waar “kleine meisjes” werkelijk van gemaakt zijn. De Powerpuff Girls is een originele, geanimeerde comedyserie van Cartoon Network Studios en doordeweeks om 15:45 uur te zien bij Cartoon.