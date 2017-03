17 mrt. 2017 09:56 09:56

Street Fighter 4 is nu speelbaar op de Xbox One. Microsoft heeft de game toegevoegd aan de backwards compatibility lijst waarmee het spel dus speelbaar is op de nieuwe console van Microsoft. Mensen die de digitale versie ooit gekocht hebben op de 360 kunnen de game nu gratis binnenhalen. Anders kun je het spel via Xbox Live aanschaffen. Verder zijn ook Madballs in Babo: Invasion, Poker Smash en Luxor 2 backwards compatibel gemaakt.