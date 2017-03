17 mrt. 2017 11:19 11:19

Bioware zal de gezichtsanimaties in Mass Effect Andromeda niet verbeteren met de patch die op dag 1 van de launch zal verschijnen. Dat heeft lead designer Ian Soon Frazier bekend gemaakt. Hij vertelt dat men het niet meer gaat halen om de verbeteringen door te voeren in de launch patch. Of deze wel zullen verschijnen in een volgende update is niet bekend gemaakt. Mass Effect Andromeda verschijnt volgende week voor de PC, Xbox One en PlayStation 4.