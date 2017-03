De Nintendo Switch laadt een stukje sneller wanneer de console gebruik maakt van haar intern geheugen in plaats van cartridges of microSD-kaarten die je er zelf instopt. Dat heeft deonderzocht. In de test zien we enkele verschillende type geheugen die uitgetest zijn in combinatie met Zelda.



- Gerelateerde berichten - [17-03-2017] Nintendo zou productie verhogen van Switch [16-03-2017] Switch gebruikt 25 procent van resources voor besturingssysteem [14-03-2017] Switch WiFi-scanning zorgt voor performance issues [13-03-2017] Switch is gehackt middels exploit in browser [13-03-2017] Nintendo: Geen wereldwijde issues met Switch [10-03-2017] Netflix, Hulu en Amazon gaan naar de Switch komen [06-03-2017] Back-up maken van savegames niet mogelijk op Switch [06-03-2017] Meldingen over krassen op Switch-scherm door dock [06-03-2017] Eerste Switch-onderhoud gepland [03-03-2017] Nintendo Switch luidt een nieuw tijdperk in van console gaming onderweg [02-03-2017] Nintendo Switch launch-update krijgt details [02-03-2017] Switch-cartridges smaken afschuwelijk [01-03-2017] Famitsu geeft eerste cijfers aan Switch-games [01-03-2017] Nintendo onthult samenwerkingen en eerste indie-games voor Switch [27-02-2017] Switch maakt gebruik van LPDDR4-geheugen [27-02-2017] Video legt gebruik van Switch touchscreen uit [24-02-2017] Japanse line-up eShop bij launch Switch bekend [24-02-2017] Downloads op de Switch blijven gerelateerd aan één console [24-02-2017] Rondleiding door GUI van de Switch [23-02-2017] Nintendo pakt de Switch zelf uit in video [21-02-2017] Registreer alvast je online username voor de Switch [21-02-2017] Switch maakt gebruik van 25,9 GB aan interne opslag naast standaardprocessen [20-02-2017] Benodigde ruimte van diverse Switch-games onthuld [18-02-2017] De Nintendo Switch voor het eerst uitgepakt in video [15-02-2017] Switch ondersteunt bluetooth headset [08-02-2017] Nintendo Switch heeft geen browser bij release [08-02-2017] TV-commercials van de Switch in Japan [02-02-2017] Commercial van Nintendo Switch tijdens Superbowl al onthuld [02-02-2017] Kosten van Switch online netwerk bedraagt zo'n 2000 tot 3000 Yen per jaar [01-02-2017] Nintendo: 3DS blijft op de markt, meer dan 100 games voor de Switch gepland [30-01-2017] Nintendo Switch weer zevenmaal op de foto [30-01-2017] Switch: Batterij vervangen kan tegen betaling gedaan worden [25-01-2017] Touchscreen van Switch nader bekeken [23-01-2017] Geen apps als Netflix op de Switch bij launch [19-01-2017] PS4-architect spreekt over Nintendo Switch [16-01-2017] Nintendo: Switch krijgt niet te maken met zelfde tekort als NES Classic [13-01-2017] Ultra Street Fighter II: The Final Challengers komt naar Switch [13-01-2017] Foto's van de Nintendo Switch op een rij [13-01-2017] Nintendo Switch krijgt prijs en datum [09-01-2017] Nintendo Switch zou voor 250 Euro verkocht worden [09-01-2017] Presentatie van de Switch duurt ongeveer 'n uur [28-12-2016] Technische communicatie-details van de Switch bekend [28-12-2016] Nieuwe devkits van Switch zijn weer wat sneller [28-12-2016] Switch batterij is niet upgradebaar [23-12-2016] Output van Switch zal niet 4K zijn [22-12-2016] Seasons of Heaven laat grafische mogelijkheden Switch zien [20-12-2016] GPU van de Switch zou mobiel lopen op 307.2 Mhz [19-12-2016] Dev: Dat de Switch minder krachtig is maakt Nintendo niets uit [15-12-2016] Switch console zou trager zijn dan PS4 Video's van Gran Turismo Sport beta

Call of Duty World League Dallas Open aangekondigd

Gedefinieerde keywords:



Ook interessant en gerelateerd... 17-03-2017 -

16-03-2017 -

14-03-2017 -

17-03-2017 - Nintendo zou productie verhogen van Switch 16-03-2017 - Switch gebruikt 25 procent van resources voor besturingssysteem 14-03-2017 - Switch WiFi-scanning zorgt voor performance issues

Gedefinieerde keywords: Switch