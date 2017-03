Digimon Story: Cyber Sleuth aangekondigd

21 mrt. 2017 13:20 13:20

Na het geprezen DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH, presenteert BANDAI NAMCO Entertainment Europe vandaag de nieuwste toevoeging aan de reeks: DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKERíS MEMORY. De Japanse JRPG, ontwikkeld door Media.Vision en geproduceerd door Kazumasa Habu, komt in het voorjaar van 2018 naar het westen op PlayStation 4 en PlayStation Vita. De game is Japans gesproken met Engelse ondertiteling en heeft muziek van componist Masafumi Takada.



In DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKERíS MEMORY volg je Keisuke Amazawa. Wanneer hij beschuldigd wordt van een misdaad die hij niet heeft gepleegd, duikt hij de Digital World in om onderzoek te doen en zijn onschuld te bewijzen en te vechten tegen de mysteries die dit universum bedreigen.

Ontdek de Digital World en haar personages, ontworpen door character designer Suzuhito Yasuda, train meer dan 300 verschillende Digimons en verken een groot arsenaal aan verschillende battle-strategieŽn met Digimonsí skills, compatibilities en combo's.

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKERíS MEMORY komt zowel fysiek als digitaal uit voor PlayStation 4 en PlayStation Vita in het voorjaar van 2018.