- Gerelateerde berichten - [25-10-2016] Dark Souls III: Ashes of Ariandel is nu verkrijgbaar [18-04-2016] Eerste Dark Souls III DLC komt in de herfst [11-04-2016] PC- en PS4-versie Dark Souls 3 vergeleken [05-04-2016] Famitsu beoordeelt Dark Souls III [29-03-2016] EDGE beoordeelt The Division en Dark Souls III [23-03-2016] Dark Souls III krijgt launch trailer [17-02-2016] Season Pass, deluxe edition en pre-order programma Dark Souls III [09-02-2016] Opening cinematic van Dark Souls III [03-02-2016] Forse gameplay video van Dark Souls III [28-01-2016] Vette Dark Souls III PS4's aangekondigd [18-12-2015] Systeemeisen Dark Souls III bekend [22-10-2015] Dark Souls III komt wederom met video [17-09-2015] Dark Souls III in april naar Europa [16-09-2015] Dark Souls III krijgt TGS video [14-09-2015] Dark Souls III krijgt Japanse releasedatum [21-07-2015] Dark Souls III speelbaar op GamesCom