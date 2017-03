Eerste trailer Hunting Simulator onthuld

21 mrt. 2017 17:49 17:49

Bigben en Studio Neopica onthullen de eerste trailer van Hunting Simulator. Deze jachtsimulator verschijnt komende zomer voor PlayStation 4, Xbox One en pc.







Hunting Simulator dompelt je compleet onder in wildernis en jachtavonturen. Trek door iconische jachtgebieden als de bergen van Colorado, de wouden van Frankrijk en de besneeuwde vlaktes van Alaska. Elke van deze gebieden heeft zijn eigen type geografie, klimaat, topografie en specifieke jachtdoelen. Spelers kunnen er alleen of met anderen speuren naar allerlei soorten prooi: nauwkeurige gemodelleerde diersoorten met realistische animaties en overtuigend gedrag.



De nieuwe trailer toont voor het eerst beelden van de coöperatieve multiplayer en hoe je als team op jacht kunt gaan. Tijdens het volgen van de sporen moeten jagers verschillende rollen aannemen om de jacht te laten slagen. Het analyseren van de sporen, het speuren naar het dier, het in een hoek drijven, het eerste schot plannen, het tweede schot vuren… jagers moeten alles perfect op elkaar afstemmen om te voorkomen dat de prooi ontkomt.



Belangrijkste kenmerken:

• Eén van de meest complete jachtspellen met 37 diersoorten in 12 uitgestrekte jachtgebieden.

• Honderden doelstellingen in drie game modes: Campaign, Free Hunt en Shooting Practice.

• Alle benodigdheden voor de jacht: geweren, kruisbogen, longbows maar ook aas, hunting calls en windindicatoren.

• Online co-op mode voor maximaal 4 spelers om het avontuur te beginnen met 3 jachtpartners.

• Voor het eerst is het in een jachtspel mogelijk een drone te gebruiken om de nabije en verdere omgeving te verkennen.



Het jachtseizoen wordt deze zomer geopend op PlayStation 4, Xbox One en pc.