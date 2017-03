Limited Edition Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia verschijnt 19 mei

21 mrt. 2017 17:55 17:55

Wanneer een burgeroorlog dreigt, moeten twee jeugdvrienden zich na lange tijd weer herenigen, hun krachten bundelen en de vrede op het continent herstellen. Spelers kunnen het allemaal beleven wanneer Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia op 19 mei verschijnt voor de Nintendo 3DS-systemen. Deze versie van het klassieke Fire Emblem Gaiden is opnieuw gemaakt en verbeterd, en verschijnt nu voor het eerst buiten Japan. Zo kunnen Europese spelers genieten van een gloednieuw Fire Emblem-avontuur met een legendarisch verleden.



Deze nieuwste titel in de langlopende serie strategische RPG-spellen verschijnt kort na de onlangs uitgebrachte free-to-start titel Fire Emblem Heroes voor smart devices. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia laat spelers het commando voeren over de twee aparte legers van Alm en Celica die elk op hun eigen manier streven naar het gezamenlijke doel om vrede te brengen naar het land Valentia. Zoals gebruikelijk in de Fire Emblem-serie moeten spelers met hun kleine team gerekruteerde soldaten strijden tegen steeds sterkere vijanden. Dit doen ze in turn-based gevechten die zorgvuldige tactische planning vereisen, aangezien eenheden na vergissingen of gefaalde aanvallen kwetsbaar zijn voor vijandelijke aanvallen.



Wanneer een eenheid in het heetst van de strijd wordt uitgeschakeld, raken ze in de spelstand Klassiek te gewond om ooit nog terug te keren naar het slagveld, of zelfs dodelijk verwond. In Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia kunnen spelers echter Mila’s Wiel gebruiken om de laatste beurten van de speler terug te draaien, zodat ze de kans krijgen om tactische fouten te herstellen en hun strategie te heroverwegen. Wanneer spelers niet willen dat hun eenheden permanent worden uitgeschakeld, kunnen ze de game spelen in de spelstand Beginner, waarin gevallen bondgenoten na elke slag weer tot leven worden gewekt, zodat spelers wat zorgelozer van het verhaal kunnen genieten.



Spelers kunnen ook genieten van uitgebreide verhalende content die meer inzicht geeft in de verweven avonturen van Alm en Celica, inclusief nieuwe rekruteerbare helden, nieuwe vijanden om te verslaan, en een nieuwe proloog die de voorheen verborgen geschiedenis van Alm en Celica onthult. Voor het eerst in de Fire Emblem-serie zijn alle dialogen in de hoofdverhaalscènes volledig in het Engels ingesproken, terwijl de prachtige tekenfilmpjes van Studio Khara beginnende tactici als nooit eerder bij het verhaal betrekken.



Voor het eerst in de Fire Emblem-serie kunnen Alm en Celica nu ook vrij en in drie dimensies grotten en kerkers verkennen. In deze omgevingen kunnen ze vijanden al zien voordat het gevecht begint en een cruciaal voordeel behalen door als eerste aan te vallen, want dan begint de vijand met minder gezondheid. In elke kerker bevindt zich een Standbeeld van Mila, dat spelers kunnen gebruiken om personages te bevorderen naar een hogere rang of hun klasse te veranderen. Sommige kerkers bevatten ook Heilige bronnen die de eigenschappen van helden permanent kunnen verbeteren.



Wanneer Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia op 19 mei verschijnt, kunnen spelers kiezen uit alleen de game of de speciale Limited Edition, met daarin de game, een artbook, metal pixel pin badges van Alm, Celica en Marth, een omkeerbare hoes, de cd “Sounds of Echoes” met een selectie van de soundtrack, en amiibo-figuurtjes van Alm en Celica. Deze amiibo geven beide toegang tot hun eigen, exclusieve kerker, waarin helden voorwerpen kunnen verdienen en hun legers kunnen versterken door eindbazen te verslaan. Geïnteresseerde strategen kunnen deze Limited Edition bekijken in de Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia – Limited Edition-trailer op het YouTube-kanaal van Nintendo.



Wanneer spelers Mila’s Wiel selecteren op de wereldplattegrond, kunnen ze hun amiibo van Alm en Celica activeren voor gebruik in de strijd. Tijdens gevechten kunnen spelers een deel van Alms of Celica’s gezondheid opofferen om een computergestuurde Fantoomheld op te roepen die een enkele beurt als bondgenoot optreedt. Als Alm en Celica sterker zijn geworden, kunnen hun stats worden opgeslagen op hun respectievelijke amiibo, waardoor hun Fantoomhelden ook aan kracht winnen.



Spelers kunnen ook amiibo van Marth, Roy, Ike, Robin, Lucina en zelfs de later verschijnende Corrin gebruiken om een Fantoomheld van dat personage te gebruiken, zodat spelers de hulp kunnen inschakelen van vele spookachtige bondgenoten. Alle andere momenteel beschikbare amiibo zijn ook compatibel en laten een extra monster op het slagveld verschijnen dat de speler helpt - een handig hulpmiddel in strategische noodsituaties!



Het lot van het continent ligt in jouw handen wanneer Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia op 19 mei verschijnt voor de Nintendo 3DS-systemen. Een Limited Edition met de game, een artbook, metal pixel pin badges van Alm, Celica en Marth, een dubbelzijdige hoes, de cd “Sounds of Echoes” met een selectie uit de soundtrack, en amiibo van Alm en Celica amiibo komt op dezelfde dag beschikbaar.