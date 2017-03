- Gerelateerde berichten - [18-07-2016] Bungie onthult end-of-update datum voor Destiny op 360 en PS3 [06-06-2016] Bungie registreert merknaam voor Destiny [21-09-2015] Bungie: Er is geen 10-jarenplan voor Destiny [30-03-2015] Gameplay designer Destiny verlaat Bungie [26-09-2014] Bungie sluit loot cave in Destiny [17-09-2014] Bungie kreeg bonus wanneer Destiny gemiddeld een 9 zou scoren [08-07-2014] Bungie brengt op 17 juli de beta van Destiny uit [20-06-2014] Bungie hielp met design van PS4-controller [02-10-2013] Activision en Bungie kondigen Destiny Beta aan voor begin 2014 [25-09-2013] Nieuwe Bungie-podcast over Destiny wapens is nu beschikbaar [24-05-2013] Activision en Bungie releasen nieuwe Destiny trailer [29-03-2013] Bungie laat Destiny zien in nieuwe video [18-02-2013] Bungie onthult nieuwe game Destiny [09-07-2012] McCartney werkt aan game van Bungie [11-01-2011] Bungie registreert diverse domeinnamen [12-11-2010] Volgende Bungie game komt ook naar de PC [04-10-2010] Bungie reset 15.000 Halo Reach accounts [14-09-2010] Halo: Reach heeft al te maken met cheaters, Bungie grijpt in [06-09-2010] Bungie zal stats Halo Reach bij de launch resetten [31-07-2010] Bungie geeft complete lijst Reach achievements vrij [28-06-2010] Geheime Bungie game launch wordt 'geweldig' [24-05-2010] Bungie bevestigt releasedatum Halo: Reach [04-05-2010] Nieuwe game van Bungie lijkt een actie RPG te zijn [03-05-2010] Bungie heeft geen interesse in ontwikkelen Call of Duty [03-05-2010] Bungie: We blijven Halo: Reach na de release supporten [01-05-2010] Bungie: Nieuwe project grootser en beter dan Halo [29-04-2010] Sony: Overstap van Bungie goed nieuws voor alle gamers [29-04-2010] Halo-dev Bungie gaat in zee met Activision [25-03-2010] Bungie is er nog niet over uit welke platformen ze gaan gebruiken [23-02-2010] Bungie: Je weet nooit of we ooit nog eens aan Halo zullen werken [12-02-2010] Bungie laat Halo Reach wederom zien [11-02-2010] Bungie: Geen Halo 3D van ons, ook geen Natal-support [29-11-2009] Halo: Reach niet de laatste Halo van Bungie? [27-07-2009] Bungie ziet in Bethesda nieuwe uitgever voor hun topgame [30-06-2009] Bungie overweegt gebruik Natal voor Halo: Reach [02-04-2009] Ex-Bungie dev: Killzone 2 had ook op de Xbox 360 kunnen draaien [28-03-2009] Bungie: Halo 3: ODST is het einde van Halo 3 [26-03-2009] GDC: Bungie voorlopig nog niet klaar met Halo [23-03-2009] Bungie teaser maakte release Mythic Pack bekend [21-03-2009] Bungie komt met teaser, zet 9 april in de agenda [05-02-2009] Bungie vindt het tijd om te stoppen met Halo 3 [20-11-2008] Bungie verklaart Halo 3 NXE installatie slowdown [20-10-2008] Bungie's nieuwe project niet afhankelijk van Microsoft [02-10-2008] Bungie komt met Halo aankondiging op TGS [25-09-2008] Onthulde Bungie trailer houdt verband met Halo [22-09-2008] Bungie hint naar nieuwe game met teaser [15-09-2008] Grootse Bungie game onthulling volgende week [07-09-2008] Bungie bevestigt achievements voor Halo 3 [01-09-2008] Bungie laat nieuwe Halo 3 multiplayer map zien [10-02-2017] Destiny 2 moet deze herfst nog verschijnen [25-01-2016] Destiny 2 lijkt niet meer in 2016 te komen [06-11-2014] Destiny 2 is al in ontwikkeling Media Player op PS4 Pro ondersteunt nu 4K

