28 mrt. 2017 07:08 07:08

SEGA heeft aangekondigd dat de actie strategie Role Playing Game Valkyria Revolution zal gaan verschijnen op 27 juni aanstaande in Noord-Amerika en op 30 juni in Europa. Het spel zal zowel fysiek als digitaal gedistribueerd worden voor de Xbox One en PlayStation 4. Op de PlayStation Vita zal het spel enkel digitaal beschikbaar gesteld worden. Het betreft een spin-off van Valkyria Chronicles en vindt plaats in een verschillende tijdlijn en plaats.