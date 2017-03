theHunter: Call of the Wild aangekondigd voor Xbox One en PS4

Developer Expansive Worlds en uitgever Avalanche Studios hebben aangekondigd dat de hunting simulatie game theHunter: Call of the Wild naar de Xbox One en PlayStation 4 zal komen in dit jaar. Het spel is op dit moment al beschikbaar voor de PC en krijgt op Steam een gemiddelde review score van 71%. In het spel stap je in een grootse spelwereld van maarliefst 50 vierkante kilometers. De game bevat zowel een singleplayer mode als een multiplayer die met maximaal 8 personen gespeeld kan worden. Het doel is het jagen op dieren.