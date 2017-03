29 mrt. 2017 07:20 07:20

Microsoft heeft weer een tweetal games toegevoegd aan de backwards compatibiliteit lijst. Het gaat om de co-op shooter Army of Two en Soltrio Solitaire. Beide games zijn vanaf nu speelbaar op de Xbox One en verschenen in het verleden voor de Xbox 360 console. Naast deze games verschenen deze maand al andere titels voor het backwards compatibiliteit programma, waaronder Darksiders 2, Assassin's Creed Revelations, Dead Rising 2 (Deas West/Dead Zero) en Street Fighter IV.