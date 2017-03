Bandai Namco lanceert nieuwe mobile puzzel-game

29 mrt. 2017 12:06 12:06

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. brengt kleurrijk, fast-paced puzzel-plezier naar mobile platforms met Gunpeyard Flower Carnival. Gunpeyard Flower Carnival is een vlotte puzzel-game waarin spelers tegels verschuiven om de ene kant van het scherm met de andere te verbinden, bijvoorbeeld door een pijplijn aan te leggen. Gunpeyard Flower Carnival kan nu gratis worden gedownload in de App Store en Google Play.

Gunpeyard Flower Carnival is gebaseerd op de cult classic van de legendarische game-designer Gunpei Yokoi en is gemakkelijk te leren, maar onmogelijk om weg te leggen. Met intuïtieve touchscreen controls, kunnen spelers wormsegmenten verticaal herindelen om een horizontale verbinding van de ene kant van het scherm naar de andere te vormen. Dit simpele concept brengt grote diepte met verschillende uitdagingen in elk level, vriendelijke wormpersonages met nuttige items, en meerdere speelbare personages met verschillende persoonlijkheden en vaardigheden.



“Net als bij andere BANDAI NAMCO-klassiekers als PAC-MAN en Galaga, draait het in Gunpeyard Flower Carnival om simpele gameplay die leuk is voor iedereen, maar die diepte bevat om spelers geboeid te houden,” zegt Nina Kato, producer van Gunpeyard Flower Carnival. “Yokoi-san was een genie als het aankomt op game-design, en zijn creaties brachten gegarandeerd een lach op de gezichten van iedereen die ze speelden. Gunpeyard Flower Carnival is daar geen uitzondering op, en we zijn blij dat mobile-gamers dat nu kunnen ervaren.”