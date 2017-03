Nieuwe trailer voor Syberia 3

29 mrt. 2017 17:45 17:45

MicroÔds presenteert een tweede officiŽle trailer van Syberia 3 waarin we meer te weten komen over Kate Walker en haar relatie met de Youkol stam. Samen vertrekken ze naar het hart van het besneeuwde SiberiŽ. Een avontuur met verrassingen, epische momenten en ontmoetingen met vreemde wezens. Ook maken we kennis met Kate's medereizigers, zoals Ayawaska, de sjamaan van de Youkol stam en Kapitein Obo, de trotse kapitein van The Krystal. Tijdens haar trip ontmoet Kate ook een hele oude vriend, die haar zeer na aan het hart ligtÖ



Syberia 3 komt 20 april uit voor PlayStation 4, Xbox One, PC/Mac en later dit jaar voor Nintendo Switch.



In de avonturengame Syberia 3 speel je, net als in Syberia uit 2002 en Syberia 2 uit 2004, als Kate Walker. Nadat we in het tweede deel afscheid namen van Kate Walker op de ijzige vlaktes van SiberiŽ, blijkt ze in Syberia 3 voor dood achtergelaten. Ze wordt gevonden aan de kust door het Youkol-volk, een nomadenvolk dat zich bekommert om de sneeuwstruisvogels tijdens de migratie. Kate besluit de nomaden te helpen en te voldoen aan de meest vreemde tradities van hun voorvaderen. De reis voltrekt zich door een landschap dat afwisselend betoverend en onherbergzaam woest is. Hier beleeft Kate haar fantastische maar tevens gevaarlijke avonturen, met achtervolgers die haar steeds dicht op de hielen zittenÖ

Ook het derde deel van de cultserie Syberia is, net als de eerdere uitgaves, gecreŽerd door Benoit Sokal. De game speelt zich af in een complete 3D-omgeving, die de speler een grote mate van vrijheid biedt om mysteries en raadsels te ontrafelen en een volledig nieuw spelsysteem met originele en meeslepende puzzels.