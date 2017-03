Fallout Shelter nu verkrijgbaar voor Steam

29 mrt. 2017 17:51 17:51

Met meer dan 75 miljoen spelers wereldwijd, is de grootste Fallout-game ooit vanaf nu op het grootste pc-platform ooit te vinden. Inderdaad, Fallout Shelter, de award-winnende game die Overseers de controle geeft over hun eigen Vault en een leger van Dwellers, is nu gratis te downloaden voor Steam.



Pc-fans kunnen naar de gamepagina op Steam surfen om de game te downloaden en hun eigen gemeenschap van overlevers te beheren en te doen groeien, Wasteland te verkennen om voorraden te vinden en hun Dwellers uit te sturen voor spannende Quests met speciale beloningen. Dit alles terwijl je in tussentijd Steam Achievements verdient . Steam-spelers kunnen ook gebruik maken van Steam Cloud support dat hen toelaat om te wisselen tussen pcís en daarna naadloos verder te gaan met het bouwen van hun Vault.