30 mrt. 2017 07:27 07:27

De release van MXGP 3 is verplaatst. Via de officiële website van de game lezen we dat de releasedatum van 12 mei is verplaatst naar 30 mei voor Europa. Amerika zou zelfs moeten wachten tot 20 juni voordat het spel daar uit gaat komen. Developer Milestone werkt aan het spel op dit moment. Ze hebben ook gereageerd op het uitstel, en stellen dat we met de extra tijd een iets betere, scherpere en snellere game mogen verwachten.