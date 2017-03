Uitgebreide gratisproefervaring en patch 3.56 Final Fantasy XIV

In de aanloop naar de lancering van Stormblood heeft SQUARE ENIX de gratis proefervaring van FINAL FANTASY XIV verbeterd. De tijdsrestrictie van 14 dagen op gratis proefaccounts is verwijderd, zodat iedereen de bekroonde MMO gratis tot level 35 kan beleven. Spelers kunnen het rijk Eorzea daarna nog zo lang ze willen verkennen, of andere speelbare rassen, klasses en jobs proberen. Deze verbeteringen gelden niet alleen voor nieuwe gratis proefaccounts – bestaande of verlopen gratis proefaccounts worden opnieuw geactiveerd, zodat spelers hun eerdere avonturen kunnen voortzetten. Gratis proefspelers krijgen toegang tot alle content tot level 35. Ze mogen ook acht speelbare personages aanmaken (één per wereld), meedoen aan parties of linkshell-groepen met andere spelers, en zich zelfs een weg knokken naar Floor 10 van de Deep Dungeon. Tegelijk met de verbeteringen van de gratis proefervaring verschijnt Patch 3.56 die het hoofdverhaal van Heavensward afrondt, zodat de wereld klaar is voor de release van Stormblood op 20 juni.



- Gerelateerde berichten - [22-02-2017] Final Fantasy XIV fan fest vindt climax met aankondiging reis naar oosten in Stormblood [18-01-2017] De reis naar Ala Mhigo begint met Final Fantasy XIV patch [06-01-2017] Opstand begint op 20 juni met release Final Fantasy XIV: Stormblood [29-09-2016] Warriors of Darkness claimen hoofdrol in Final Fantasy XIV patch [05-10-2015] Final Fantasy XIV: Speciaal datacentrum gaat op 20 oktober online [25-08-2015] Final Fantasy XIV European data centre komt in oktober [27-06-2015] Final Fantasy XIV: Heavensward nu verkrijgbaar [09-06-2015] Final Fantasy XIV Online Heavensward vanaf 23 juni op PC en PS4 [21-10-2014] Uitbreiding voor Final Fantasy XIV aangekondigd [09-09-2013] Final Fantasy XIV beta voor de PS4 aangekondigd [14-10-2011] PS3-versie van Final Fantasy XIV verschijnt in Q3 2012 [10-12-2010] PS3-versie Final Fantasy XIV wederom uitgesteld [17-11-2010] PS3-versie Final Fantasy XIV is klaar [21-10-2010] Level geeft Fable III, Final Fantasy XIV en Vanquish een score [17-07-2010] FFXIV dev heeft problemen met hoeveelheid PS3-geheugen [13-07-2010] Square-Enix: Wij zouden Final Fantasy XIV wel naar de 360 willen brengen [01-07-2010] Systeemeisen Final Fantasy XIV bekend [30-06-2010] Releasedata voor Final Fantasy XIV [24-06-2010] Square-Enix: Xbox Live netwerk te gesloten voor Final Fantasy XIV [22-06-2010] Final Fantasy XIV momenteel niet gepland voor de 360 [17-05-2010] "God weet wanneer Final Fantasy XIV verschijnt" [27-04-2010] Final Fantasy XIV op 65% van de ontwikkeling [12-03-2010] Final Fantasy XIV komt driemaal voorbij [01-03-2010] Eerste beta van Final Fantasy XIV van start op 11 maart [03-02-2010] Final Fantasy XIV komt ook naar de Xbox 360 [24-12-2009] Veel customize mogelijkheden in Final Fantasy XIV [18-12-2009] Nieuwe screens van Final Fantasy XIV [17-12-2009] Ding mee naar een Final Fantasy XIV beta invite [16-12-2009] Square-Enix: WoW is een goede concurrent voor Final Fantasy XIV [12-11-2009] Eerste klassen Final Fantasy XIV bekend [06-11-2009] Final Fantasy XIII komt in Japan met Final Fantasy XIV beta code [24-09-2009] Ook in Tokyo laat Square-Enix Final Fantasy XIV zien [05-09-2009] Creatures in artwork van Final Fantasy XIV [31-08-2009] Final Fantasy XIV krijgt maandelijks betalingsmodel [27-08-2009] Final Fantasy XIV krijgt PS3 en PC cross platform feature [08-08-2009] De landschappen in Final Fantasy XIV in beeld [05-08-2009] Info over de rassen en classes in Final Fantasy XIV [03-08-2009] Eerste concrete info voor Final Fantasy XIV [28-07-2009] Final Fantasy XIII en XIV op de Gamescom aanwezig [23-06-2009] Dit jaar nog beta van Final Fantasy XIV? [16-06-2009] Final Fantasy XIV compleet anders dan XIII [04-06-2009] Microsoft weet niets van exclusiviteit Final Fantasy XIV [03-06-2009] De aankondigingsbeelden van Final Fantasy XIV PSN-onderhoud op 3 april aanstaande

Gedefinieerde keywords:



Ook interessant en gerelateerd... 22-02-2017 -

18-01-2017 -

06-01-2017 -

22-02-2017 - Final Fantasy XIV fan fest vindt climax met aankondiging reis naar oosten in Stormblood 18-01-2017 - De reis naar Ala Mhigo begint met Final Fantasy XIV patch 06-01-2017 - Opstand begint op 20 juni met release Final Fantasy XIV: Stormblood

Gedefinieerde keywords: Final Fantasy XIV