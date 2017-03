Watch Dogs 2 No Compromise DLC krijgt meer content en Showdown nu in gratis update

30 mrt. 2017 16:46 16:46

Binnenkort komen er twee nieuwe toevoegingen naar Watch Dogs 2, die nieuwe opties aan de game toevoegen. De downloadbare content No Compromise voegt enkele verhaalmissies toe en is vanaf 18 april verkrijgbaar voor PlayStation 4. Een maand later, op 18 mei, verschijnt de content voor Xbox One en PC. Showdown, de multiplayermodus die oorspronkelijk deel uitmaakte van No Compromise, is op 17 april via een gratis update beschikbaar voor alle platformen.



Gratis ‘Showdown’ update

“We willen zo veel mogelijk spelers de modus laten spelen voor een grotere uitdaging, betere matchmaking en een actievere community”, aldus Kris Young, live producer van Watch Dogs 2. “Onze community vroeg om meer multiplayercontent. Dat is dan ook één van de redenen waarom we Showdown gratis voor alle spelers ter beschikking stellen.”



Showdown bevat drie nieuwe PvP uitdagingen voor ervaren spelers, verspreid over 15 locaties:

• Steel de HDD

• Doomload: een King of the Hill-achtige modus

• Verwijder/bescherm de servers: een Watch Dogs twist op klassieke domination matches



Verder bevat de gratis update:

• Drone, Motorcross en eKart races: multiplayer-functionaliteiten met leaderboards

• Nieuwe ‘loot truck’ events: hack een gepantserde wagen terwijl je afrekent met versterking

• Nieuwe outfits en tweaks zoals een quick-swap optie voor wapens

• Paintball gun: verlam vijanden met de nieuwste toevoeging aan DedSec’s arsenaal



No Compromise DLC

Als aanvulling op de nieuwe DedSec Operation – een verhaallijn met meerdere missies genaamd Moscow Gambit, waarin Marcus het tegen de Russische maffia opneemt – bevat No Compromise nieuwe singleplayer time trials en nieuwe niet-dodelijke wapens: de Air Shotgun en de Taser Sniper Rifle.



Verder bevat No Compromise drie nieuwe nooddiensten-pakketten, met nieuwe voertuigen en outfits, waaronder die van een politieagent, brandweerman en ambulancemedewerker.



No Compromise is vanaf 18 april verkrijgbaar voor PlayStation 4, zowel voor Season Pass-bezitters als standalone. Vanaf 18 mei geldt dit ook voor spelers op Xbox One en PC.