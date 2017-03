Oprichter van Oculus verlaat Facebook

31 mrt. 2017 07:31 07:31

Palmer Luckey, oprichter van Oculus VR, verlaat Facebook. Oculus werd overgenomen door Facebook in 2014 en was daarna niet meer onafhankelijk na de overname. Het is niet duidelijk of de man vrijwillig de studio heeft verlaten of dat hij ontslagen is door Facebook. In ieder geval zegt Facebook de Palmer te zullen missen en hem te bedanken voor zijn bijdrage aan de virtual reality markt. Vorig jaar kwam de man echter in opspraak aangezien hij geld had gedoneerd aan een pro-Trump organisatie. Dit zorgde ervoor dat veel Oculus-aanhangers de studio in de steek lieten. Daarnaast heeft Oculus te maken met een grootse aanklacht van Zenimax, waarbij het bedrijf aangeklaagd is voor miljarden Dollars wegens inbreuk op een auteursrecht.