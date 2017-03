CD Projekt denkt na over nieuwe The Witcher

31 mrt. 2017 15:18 15:18

CD Projekt denkt op dit moment na over een vervolg op The Witcher 3. De game was een ongekend groot succes voor de studio en een vervolg kan dan ook niet uitblijven. Het spel leverde maarliefst 200 miljoen Pond op. Via een Q&A via CD Projekt's management meeting is men bezig met een evaluatie over een vervolg. The Witcher 4 is dan ook iets dat overwogen wordt. Echter was The Witcher ontworpen als zijnde een trilogie, waarmee men nu dus klaar is. Echter, omdat het spel zo'n succes was, is een nieuw deel onafwendbaar.