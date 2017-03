Total War: WARHAMMER II aangekondigd

31 mrt. 2017 18:29 18:29

SEGA Europe Ltd. heeft vandaag de volgende game aangekondigd in de populaire Total War: WARHAMMER-trilogie. Total War: WARHAMMER II is de tweede uitgave die voortkomt uit de doorlopende samenwerking tussen de wereldwijd befaamde ontwikkelaar Creative Assembly en Games Workshop, makers van de wereldberoemde Warhammer Fantasy Battles tabletop wargame en miniatures.



Total War: WARHAMMER II onthult de in mysteriën gehulde continenten ver ten westen van de Old World. Hier kunnen spelers het commando voeren over vier iconische nieuwe rassen uit de wereld van Warhammer Fantasy Battles world – de High Elves, Dark Elves, Lizardmen en een vierde, nog te onthullen ras. Met het gekozen ras zal de speler slag leveren op uiteenlopende locaties, van betoverde eilanden en sombere achterlanden tot verraderlijke moerassen en gevaarlijke jungles.



In een ongekende Total War-campagne, strijden spelers om de heerschappij over de noodlijdende Great Vortex die al millennia draait boven Ulthuan, thuisland van de elfen. Door een reeks mysterieuze rituelen uit te voeren, moet elk ras de Vortex redden of juist verder vernietigen, afhankelijk van hun doelen, een strijd die onvermijdelijk tot een rampzalig eindspel leidt. Het draait niet langer alleen maar om het veroveren van land, de rassen moeten tegen elkaar racen om het lot van de wereld te bepalen!



Deze epische nieuwe campagne van Total War: WARHAMMER II biedt honderden uren meeslepende gameplay. Daarnaast komt kort na de release een enorme gecombineerde campaign map met zowel oude als nieuwe wereldregio’s beschikbaar voor spelers die zowel deel I als deel II van Total War: WARHAMMER bezitten.



“Total War: WARHAMMER II vertegenwoordigt de volgende stap in onze trilogie, onze visie voor de geweldigste fantasy-strategieserie ooit gemaakt,” zegt Ian Roxburgh, director van de game. “Het succes van de eerste game heeft onze ambitie alleen maar groter gemaakt; we leveren in het vervolg niet alleen een spannende nieuwe campaign, maar ook een extra, gecombineerde campaign, de grootste ooit, voor spelers die beide delen bezitten.”



“We zijn blij om te zien dat het vervolg op Total War: Warhammer, de tophit van vorig jaar, later dit jaar verschijnt,” zegt Jon Gillard, Head of Licensing bij Games Workshop. “Sega en Creative Assembly blijven ons verbazen met hun vermogen om de wereld van Warhammer Fantasy Battles op glorieuze wijze tot leven te wekken, op een schaal die nooit eerder in een videogame is vertoond. We zijn trots om met hen samen te werken aan deze nieuwe grote stap in de franchise.”



Total War: WARHAMMER II verschijnt later in 2017 voor de PC.