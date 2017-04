3 apr. 2017 06:51 06:51

Tarsier Studios heeft op Twitter aangekondigd dat de puzzel platform game Little Nightmares GOLD is gegaan. Het spel werd in 2014 onthuld als titel genaamd Hunger en werd later opgepakt door Bandai Namco en van naam veranderd. Het spel staat gepland voor 28 april en is een donkere game. Spelers zullen te maken krijgen met angsten uit hun kindertijd. Je moet ontsnappen uit de klauwen van The Maw.