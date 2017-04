3 apr. 2017 06:53 06:53

Mass Effect Andromeda's lead designer Ian Frazier heeft gezegd dat Bioware aan het kijken is naar de klachten omtrent de grootte van het lettertype in de game. Volgens veel klachten is de font-size veel te klein in de game en kunnen mensen diverse teksten maar moeilijk lezen. De eerstvolgende patch voor Mass Effect staat gepland voor aankomende dinsdag. Deze zal echter niet het lettertype aan gaan passen. Men heeft dan ook nog andere updates in de steigers voor de komende tijd.