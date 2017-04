Agents of MAYHEM keren knallend terug!

3 apr. 2017 13:08 13:08

Deze maandag is het MAYHEM Monday, de Agents zijn terug! Op 15 augustus verschijnt Agents of Mayhem in de VS, gevolgd door de release op 18 augustus in Europa. Tussen het neerhalen van Dr Babylon en het veroorzaken van onrust in Seoul, hebben ze de tijd gevonden om iets meer over zichzelf te vertellen.



Na de horror van Devilís Night, lag de wereld in puin door de terreur die de schimmige supervillain organisatie LEGION heeft achtergelaten.



In een wereld van bad versus evil, is deze bijzondere formatie van veelal onstabiele buitenbeentjes met de meest gestoorde wapens, samengekomen om de wereld te redden. De agents werken onder streng toeziend oog van Persephone Brimstone, ex-LEGION lieutenant, en haar meisje Friday, om de LEGION en zijn mysterieuze leider, de Morningstar, te verslaan.



Verken Seoul met een team van drie agents, die elk hun eigen look, humor, wapens en skills hebben. Spelers kunnen zelf hun team samenstellen en tussendoor switchen van de goedgebekte Daisy, die haar slag slaat met haar mini-geweer, naar Rama, een immunoloog met een futuristische boog voorzien van energy-pijlen, of Red Card, de gestoorde voetbalhooligan die met zijn prikkelbare humeur letterlijk een heel voetbalstadion leeg kan krijgen.



Met een speeldoos van twaalf unieke agenten waar uitgekozen kan worden, kunnen spelers voor elke missie bepalen wie ze van hun team het beste kunnen inzetten. Van een veel te knappe tv-ster tot een luchtpiraat of de wereldberuchte dief Fortune.



Dus ga er even voor zitten, wacht tot de muziek begint en kom erachter hoe jij jouw A-Team van agents moet samenstellen!