Meldingen van buigende Switch die te lang in dock staat

4 apr. 2017 06:51 06:51 VG247 lezen we dat Reddit users melden dat wanneer je het scherm te lang in z'n dock laat staan, dat deze z'n originele vorm verliest. Gelukkig heeft lang niet iedereen hetzelfde probleem, al lezen we verhalen als deze:



“Ya, I was looking at mine 2 days ago and it looks like its starting to bend the same. I just shook it off tho, may need to look again. I would call Nintendo and send them pics of it. So they can look into why this happened, and prevent it from happening to others. They should send you a new one for free. Tho your Zelda data might be gone ”



Nintendo heeft nog niet gereageerd op de meldingen.



De lancering van de Nintendo Switch is nog niet helemaal probleemloos verlopen tot dusver. Naast het verhaal omtrent de krassen op het scherm, de slechte WiFi-verbinding zo nu en dan en de JoyCon-verbinding die soms wegvalt, is het nu het touchscreen zelf dat zou buigen. Via delezen we dat Reddit users melden dat wanneer je het scherm te lang in z'n dock laat staan, dat deze z'n originele vorm verliest. Gelukkig heeft lang niet iedereen hetzelfde probleem, al lezen we verhalen als deze:Nintendo heeft nog niet gereageerd op de meldingen.