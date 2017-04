- Gerelateerde berichten - [27-02-2017] PlayStation VR bijna 'n miljoen maal verkocht [03-10-2016] Unboxing video van PlayStation VR [13-09-2016] PlayStation VR TGS trailer uitgebracht door Sony [02-08-2016] PlayStation VR games trailer geeft ons impressie [01-04-2016] Sony legt uit waarom PlayStation VR uitgesteld is naar de herfst [29-03-2016] Sony wil PlayStation VR eventueel ook op PC laten functioneren [16-03-2016] PlayStation VR verschijnt in oktober en kost 399 Euro [11-03-2016] Sony: PlayStation VR kan niet op tegen high-end Oculus Rift [16-02-2016] GameStop verwacht PlayStation VR in herfst [11-02-2016] Vrse komt met release window voor PlayStation VR [04-02-2016] Sony rep zou PlayStation VR prijs zetten op 299 Dollar [01-02-2016] PlayStation VR in actie te zien [19-01-2016] Swiss komt met prijs voor PlayStation VR [18-01-2016] Pachter: PlayStation VR zal rond 400 Dollar kosten [11-01-2016] Rift baas: PlayStation VR niet zo high-end als Oculus Rift [11-01-2016] Tekken-baas: PlayStation VR moet niet meer dan 400 Dollar kosten [08-01-2016] PlayStation VR zal tussen 400 en 600 Dollar kosten [07-01-2016] Meer dan 100 games in de maak voor PlayStation VR [17-12-2015] Externe processor PlayStation VR is zo groot als een Wii [08-12-2015] Sony onthult verdere features PlayStation VR in 2016 [07-12-2015] Ace Combat 7 biedt ondersteuning voor PlayStation VR [07-12-2015] Ubisoft werkt aan Eagle Flight voor PlayStation VR [07-12-2015] Golem aangekondigd voor PlayStation VR [30-11-2015] Developer onder de indruk van PlayStation VR [24-11-2015] Sony streeft naar hoge framerate voor PlayStation VR [17-11-2015] Sony: PlayStation VR voordeel is dat het plug-and-play is [12-11-2015] PlayStation VR ondersteunt geen walking-based motion input [05-11-2015] PlayStation VR toont features van headset [02-11-2015] Meer dan 50 PlayStation VR games in de planning [28-10-2015] PlayStation VR trailer van Sony uitgebracht [27-10-2015] Eerste retailer komt met prijskaartje voor PlayStation VR [15-10-2015] Twee nieuwe projecten voor PlayStation VR in de maak [19-09-2015] Prijs van PlayStation VR wordt stevig [15-09-2015] Sony hernoemt Project Morpheus naar PlayStation VR