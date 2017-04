Call of Duty: Infinite Warfare Continuum versterkt de multiplayer- en co-op ervaring

5 apr. 2017 06:44 06:44

Activision en Infinity Ward hebben de eerste details onthuld voor Call of Duty: Infinite Warfare Continuum, het tweede DLC Map Pack voor de bestverkochte console-game van 2016 in de VS, Call of Duty: Infinite Warfare. Continuum levert vier nieuwe, gevarieerde multiplayer maps en een nieuwe zombies co-op ervaring genaamd Shaolin Shuffle, een disco-zombie-griezelfeest dat speelt in het New York van de jaren ’70. Continuum verschijnt op 18 april eerst op PlayStation4 en komt later naar andere platformen.



“Met veel plezier leveren we het nieuwe co-op zombiehoofdstuk Shaolin Shuffle, inclusief een gloednieuwe setting en verhaallijn, dat voortbouwt op het gestoorde en steeds maffere verhaal,” zegt Dave Stohl, studiohoofd van Infinity Ward. “Voor de multiplayer leveren we een diverse set maps, van Turista en Scrap tot Archive, die op coole manieren aansluiten op verschillende speelstijlen en fans aanmoedigen om te experimenteren met verschillende rigs en loadouts. En dan is daar nog Rust, een van de populairste maps uit Modern Warfare 2, opnieuw gemaakt onder de titel Excess om het multiplayerpakket compleet te maken.”



Shaolin Shuffle, het nieuwe spannende hoofdstuk van de Call of Duty: Infinite Warfare zombie-ervaring, markeert de terugkeer van Willard Wyler, de mysterieuze en schurkachtige filmregisseur die tot leven is gebracht met stem en uiterlijk van Paul Reubens (Pee-wee’s Big Holiday, Gotham). Dit keer heeft Wyler de vier helden opgesloten in een nieuwe horrorfilm, spelend in de onvergetelijke discosfeer van de jaren ’70. Spelers gaan de strijd aan met geheel nieuwe soorten zombies op diverse locaties in New York, inclusief metro’s, flitsende nachtclubs en een martial arts dojo die wordt geleid door de “Shaolin Sister”, tot leven gewekt met de stem en uiterlijkheden van Pam Grier (Jackie Brown, Foxy Brown). Naast de kenmerkende Call of Duty-actie, introduceert Shaolin Shuffle vier vrijspeelbare kungfu-vechtstijlen, met elk een eigen set unieke vechtacties. Seth Green (Robot Chicken, Austin Powers) als “the Punk Rocker;” Ike Barinholtz (Neighbors, Suicide Squad) als “the Sleazebag;” Jay Pharoah (Saturday Night Live, Ride Along) als “the Street Poet;” en Sasheer Zamata (Saturday Night Live, Inside Amy Schumer) als “the Disco Chick” uit eerdere verhaallijnen keren allemaal terug in deze gloednieuwe ervaring.

Naast de zombies-content van Shaolin Shuffle, levert Continuum ook vier nieuwe multiplayer maps:



Turista

Turista is een luxe spa en resort, gevestigd midden in het reusachtige skelet van een oud wezen. Turista biedt prima sniperplekjes langs de majestueuze, centrale waterval, maar ook krappe inferieuren voor fans van close-quarter combat en een three-lane design dat tegemoetkomt aan uiteenlopende speelstijlen.



Scrap

Scrap verplaatst spelers naar een verlaten vuilnisbelt op de maan en biedt een combinatie van lange zichtlijnen en tactische weggetjes, geschikt voor gevechten op zowel korte als lange afstand.



Archive

Snelle, hectische gevechten zetten de toon in Archive, een post-futuristische art gallery waar krappe binnenruimtes contrasteren met de open buitenruimtes van deze grote three-lane style map.



Excess

Deze map bevindt zich bovenop een luxe penthouse in een uitgestrekte futuristische metropool. Excess is als kleine, ronde map gebaseerd op de klassieke map Rust uit Modern Warfare 2, en wederom goed voor intense, snelle gevechten.



Het Call of Duty: Infinite Warfare Continuum DLC Map Pack is tegen een scherpe prijs verkrijgbaar via de Call of Duty: Infinite Warfare Season Pass. Deze is apart verkrijgbaar of als onderdeel van de Legacy Pro of Digital Deluxe editions van de game. De Season Pass geeft met korting toegang tot alle vier Call of Duty: Infinite Warfare DLC Map Packs die verschijnen in 2017 (de Season Pass heeft een adviesprijs van €49,99, de vier individuele Map Packs hebben een adviesprijs van €14,99 per stuk). Season Pass-bezitters ontvangen bij aanschaf ook 10 Rare Supply Drops plus 1,000 bonus Salvage Credits om nieuwe prototype-wapens mee te craften.