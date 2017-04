5 apr. 2017 07:02 07:02

De Xbox One Scorpio zal onthuld gaan worden op 6 april aanstaande. Dit zal gebeuren om 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Eurogamer's Digital Foundry zal de exclusieve onthulling gaan leiden, zo is duidelijk gemaakt via Twitter. Project Scorpio is de nieuwe Xbox One console van Microsoft welke op de E3 van 2016 werd aangekondigd. De console moet 4K gaming mogelijk maken en krijgt virtual reality ondersteuning. De prijs zal waarschijnlijk nog niet onthuld worden op 6 april.