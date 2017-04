SwitchCharge zou zorgen voor 10 uur extra levensduur Switch

De levensduur van de batterij van de Nintendo Switch in combinatie met zwaardere games als The Legend of Zelda is niet al te lang, slechts zo'n 4 uur. Maar dat kan verlengd worden met het product SwitchCharge. Hiermee is het mogelijk om een mooi bijpassend battery pack aan te sluiten op de oplaadpoort van het touchscreen. Vervolgens levert deze een extra 12,000 mAh aan stroom, wat ongeveer 3 maal zoveel is als dat van de standaard batterij van de Switch. Men zou zelfs beweren dat je zo'n 10 uren extra kunt spelen met Breath of Wild. De SwitchCharge is momenteel nog een kickstarter op IndieGogo en is nog niet daadwerkelijk verkrijgbaar op de markt. Men zoekt dan ook 80,000 Dollar om het product ook beschikbaar te kunnen stellen.



- Gerelateerde berichten - [04-04-2017] Meldingen van buigende Switch die te lang in dock staat [28-03-2017] Nieuwe systeemsoftware voor de Switch [28-03-2017] Nintendo: Switch breekt dagelijks nieuwe records [22-03-2017] Switch-geheugen verhoogd door request van Capcom [21-03-2017] Switch-controllers in stijl van GameCube gemaakt [20-03-2017] Intern geheugen van Switch sneller dan cartridge of microSD [17-03-2017] Nintendo zou productie verhogen van Switch [16-03-2017] Switch gebruikt 25 procent van resources voor besturingssysteem [14-03-2017] Switch WiFi-scanning zorgt voor performance issues [13-03-2017] Switch is gehackt middels exploit in browser [13-03-2017] Nintendo: Geen wereldwijde issues met Switch [10-03-2017] Netflix, Hulu en Amazon gaan naar de Switch komen [06-03-2017] Back-up maken van savegames niet mogelijk op Switch [06-03-2017] Meldingen over krassen op Switch-scherm door dock [06-03-2017] Eerste Switch-onderhoud gepland [03-03-2017] Nintendo Switch luidt een nieuw tijdperk in van console gaming onderweg [02-03-2017] Nintendo Switch launch-update krijgt details [02-03-2017] Switch-cartridges smaken afschuwelijk [01-03-2017] Famitsu geeft eerste cijfers aan Switch-games [01-03-2017] Nintendo onthult samenwerkingen en eerste indie-games voor Switch [27-02-2017] Switch maakt gebruik van LPDDR4-geheugen [27-02-2017] Video legt gebruik van Switch touchscreen uit [24-02-2017] Japanse line-up eShop bij launch Switch bekend [24-02-2017] Downloads op de Switch blijven gerelateerd aan één console [24-02-2017] Rondleiding door GUI van de Switch [23-02-2017] Nintendo pakt de Switch zelf uit in video [21-02-2017] Registreer alvast je online username voor de Switch [21-02-2017] Switch maakt gebruik van 25,9 GB aan interne opslag naast standaardprocessen [20-02-2017] Benodigde ruimte van diverse Switch-games onthuld [18-02-2017] De Nintendo Switch voor het eerst uitgepakt in video [15-02-2017] Switch ondersteunt bluetooth headset [08-02-2017] Nintendo Switch heeft geen browser bij release [08-02-2017] TV-commercials van de Switch in Japan [02-02-2017] Commercial van Nintendo Switch tijdens Superbowl al onthuld [02-02-2017] Kosten van Switch online netwerk bedraagt zo'n 2000 tot 3000 Yen per jaar [01-02-2017] Nintendo: 3DS blijft op de markt, meer dan 100 games voor de Switch gepland [30-01-2017] Nintendo Switch weer zevenmaal op de foto [30-01-2017] Switch: Batterij vervangen kan tegen betaling gedaan worden [25-01-2017] Touchscreen van Switch nader bekeken [23-01-2017] Geen apps als Netflix op de Switch bij launch [19-01-2017] PS4-architect spreekt over Nintendo Switch [16-01-2017] Nintendo: Switch krijgt niet te maken met zelfde tekort als NES Classic [13-01-2017] Ultra Street Fighter II: The Final Challengers komt naar Switch [13-01-2017] Foto's van de Nintendo Switch op een rij [13-01-2017] Nintendo Switch krijgt prijs en datum [09-01-2017] Nintendo Switch zou voor 250 Euro verkocht worden [09-01-2017] Presentatie van de Switch duurt ongeveer 'n uur [28-12-2016] Technische communicatie-details van de Switch bekend [28-12-2016] Nieuwe devkits van Switch zijn weer wat sneller The Witcher 3 verbeteringen op Scorpio zonder enige updates

Gedefinieerde keywords:



Ook interessant en gerelateerd... 04-04-2017 -

28-03-2017 -

28-03-2017 -

04-04-2017 - Meldingen van buigende Switch die te lang in dock staat 28-03-2017 - Nieuwe systeemsoftware voor de Switch 28-03-2017 - Nintendo: Switch breekt dagelijks nieuwe records

Gedefinieerde keywords: Switch