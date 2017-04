6 apr. 2017 17:54 17:54

Bethesda geeft aan dat de Dishonored 2-trial, waarmee spelers de eerste drie missies van de campagne kunnen vervolmaken als keizerin Emily Kaldwin of de koninklijke beschermer Corvo Attano, nu gratis verkrijgbaar is via de PSN Store, Xbox Marketplace en Steam!



Spelers kunnen ook beslissen om aan 50% korting te upgraden naar de volledige game tijdens of na de gratis proefversie, met behoud van alle opgeslagen data tijdens de trial om verder te genieten van de Dishonored 2-campagne.