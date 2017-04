Spendeer een week in Tamriel met Free Play Week Elder Scrolls Online

10 apr. 2017 18:00 18:00

Bethesda kondigt een Free Play Week aan voor The Elder Scrolls Online, dat morgen start en loopt tot 18 april, op PlayStation 4, Xbox One, pc en Mac. Zeven dagen vol plezier en avontuur voor spelers die graag Tamriel willen bezoeken, een personage uitbouwen, Delves en Dolmens veroveren en een epische Elder Scrolls-saga willen ontdekken.



De Free Play Week bevat:

• Geen restricities: Toegang tot de volledige basisgame van The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

• Gratis Crowns: 500 Crowns om in de Crown Store te spenderen aan kostuums, unieke dieren, scrolls en meer

• Bewaring van vooruitgang: Elk aangemaakt personage, gekochte Crown Packs of aangekochte Crown Store items, alsook elke vooruitgang geboekt tijdens het Free Play Weekend, zal overgedragen worden wanneer de speler de game aanschaft

• Probeer en koop… met korting: Gedurende de Free Play Week zal je ook kunnen genieten van korting op zowel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited (basisgame) als The Elder Scrolls Online: Gold Edition, dat naast de basisgame ook vier grote DLC packs bevat: Imperial City, Orsinium, Thieves Guild, en The Dark Brotherhood.



Steam-, Xbox One- en PlayStation 4-spelers kunnen de game beginnen downloaden vanaf morgen om 19u.



Spelers moeten naar The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited navigeren via de PlayStation Store, Xbox Store of Steam en de game downloaden. Eens geïnstalleerd en een account aangemaakt, volstaat het om in te loggen en meteen te beginnen spelen.